28 رمضان.. تعرف على درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 38 درجة في مكة المكرمة، و37 في ينبع.

وسجل 36 درجة في شرورة والقنفذة وجازان، و35 درجة في جدة، و34 درجة في المدينة وسكاكا والعلا، وسجل 33 درجة في الدمام وتبوك وحفر الباطن.

كما سجل 29 في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها 25 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

الباحة 15 وأبها 14 درجة مئوية.

طريف وحائل 16 درجة مئوية.

التنهات والداودمي وبريدة 17 درجة.

وبيشة ورفحاء والقريات والمجمعة والدهناء والصمان وعرعر وتبوك والرياض 18 درجة.

أمطار رعدية غزيرة وزخات من البرد

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

جريان السيول على أجزاء من هذه المناطق

تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها.

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كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

كذلك على أجزاء من مناطق الباحة وعسير وجازان ونجران تمتد إلى أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها.