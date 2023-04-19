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“له مثل أجره”.. سائق حافلة يوزع وجبات الإفطار على الركاب (فيديو)

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“له مثل أجره”.. سائق حافلة يوزع وجبات الإفطار على الركاب (فيديو)

“له مثل أجره”.. سائق حافلة يوزع وجبات الإفطار على الركاب (فيديو)

“له مثل أجره”.. سائق حافلة يوزع وجبات الإفطار على الركاب (فيديو)
١١:٥٩:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو، لحظة قيام سائق حافلة في تركيا بتوزيع وجبات الإفطار على الركاب الصائمين.

وفي التفاصيل التي أوردها تلفزيون “تي آي تي” التركي في حسابه عبر موقع “تويتر”، فإن سائق الحافلة مراد أوغورلو يحرص على تلك العادة منذ خمس سنوات.

وقالت إن السائق يقوم بتوزيع وجبات الإفطار في شهر رمضان منذ خمس سنوات على الركاب الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم في ولاية قوجه إيلي شمال شرقي تركيا.

ويحث النبي صلى الله عليه وسلم على تفطير الصائم، لما لذلك من أجر وثواب عظيم.

عن زيد بن خالد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم قالَ: “مَنْ فَطَّرَ صَائمًا، كانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أجْر الصَّائمِ شيءٍ”. رواه الترمذي وقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

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الكلمات الدلالية:
أجر تفطير الصائم تركيا توزيع وجبات الإفطار على الركاب الصائمين سائق حافلة

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