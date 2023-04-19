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هاشتاق “28 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم أعده علينا بالخير”
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هاشتاق “28 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم أعده علينا بالخير”

هاشتاق “28 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم أعده علينا بالخير”

هاشتاق “28 رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “اللهم أعده علينا بالخير”
١٢:٠٤:٢٨ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٢٨ رمضان” الترند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، وسط تغريدات عديدة مليئة بالأدعية في ختام الشهر الكريم.

وعبر مغردون عن حزنهم لرحيل شهر رمضان سريعًا، مؤكدين أن أيامه كانت أيامًا جميلة ومبهجة، وفيها تقرب العباد إلى ربهم أكثر من أيي وقت آخر.

وقال مغرد: “اللهم في أواخر شهرك الفضيل ارحم أبي وأرواحًا فارقتنا وتركت لنا في القلب حنيناً لا يفارقنا اللهم اغفر لتلك الأنفس الطيبة”.

أدعية عديدة

واستكمل: “يارب جنة لأولئك الذين تحت الثرى فما عادت لنا حيلة إلا الدعاء لهم، جنة نراهم فيها منعمين مترفين سعداء يارب العالمين”.

وأضاف آخر: “اللهم اجعلني ممن طاب ذكرهم، وحسنت سيرتهم، واستمر أجرهم في حياتهم وبعد موتهم يارب العالمين”.

وتابع مغرد آخر قائلاً: “اللهم وفر حظي فيه من النوافل، وأكرمني فيه باحضار المسائل، وقرب فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين”.

أدعية مؤثرة

ومن الأدعية المؤثرة أيضًا، ما قاله أحد المغردين: “اللهُم إنا استودعناك رمضان فلا تجعله آخر عهدنا وأعده علينا أعوامًا عديدة ولا تخرجنا منه إلا مقبولين ومرحومين ومعتوقين من النار”.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة هاشتاق هاشتاق ٢٨ رمضان

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