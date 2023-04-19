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أكثر من مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي
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أكثر من مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي

أكثر من مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي

أكثر من مليون مستفيد من خدمات النقل الترددي بالمسجد النبوي
١٢:٥٧:١١ م، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

كشفت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن تقديم خدمات النقل الترددي لأكثر من 1.26 مليون مستفيد ضمن منظومة حافلات المدينة لنقل المصلين والزوار من وإلى المسجد النبوي الشريف خلال الفترة (1-27) رمضان الجاري 1444هـ.

وسخّرت الهيئة أسطول الحافلات لخدمة الأهالي والزوار عبر 6 مسارات رئيسية.

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رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر

فيما شرعت في رفع مستوى الطاقة التشغيلية خلال العشر الأواخر من الشهر الكريم من خلال التوسع في ساعات العمل لتنفيذ الخدمة الترددية للمستفيدين يوميًا إلى ما بعد أداء صلاة القيام بنصف ساعة.

تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي

يأتي ذلك بهدف تحقيق سهولة الوصول إلى المسجد النبوي وتعزز انسيابية الحركة المرورية في نطاق المنطقة المركزية.

يُذكر أن هيئة تطوير المنطقة تهدف بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والفرق التطوعية إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدمات النقل العام في المدينة المنورة.

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فضلاً عن تعزيز الانسيابية المرورية في الشوارع الرئيسية، وخفض مستوى التلوث البيئي الناتج عن عوادم المركبات في الشوارع والمناطق المحيطة بالمنطقة المركزية.

وصولاً إلى رفع جودة مشاريع النقل وتحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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