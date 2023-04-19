السودان.. شاهد اشتعال النار في مطار الخرطوم الدولي واشتباكات قرب مقر القيادة العامة

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تجددت الاشتباكات الكثيفة، صباح اليوم الأربعاء، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع تبادل كثيف لإطلاق النار قرب مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم.

اشتعال خزانات وقود داخل مطار الخرطوم

ونقلت “العربية” عن شهود عيان اشتعال خزانات وقود داخل مطار الخرطوم الدولي، حيث تصاعد الدخان من المطار ومحيط قيادة الجيش والقصر الجمهوري.

الدعم السريع يتكبد خسائر كبيرة

وأعلن الجيش السوداني، أنه تصدى لهجوم جديد على محيط القيادة العامة، وتكبيد الدعم السريع خسائر كبيرة في اشتباكات القيادة العامة.

وأوضح أنه يمكن حسم المعركة بضربات جوية خلال ساعات لكن الأولوية لحفظ أرواح المدنيين، مجددًا الدعوة لأفراد الدعم السريع لتسليم أنفسهم.

وناشد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، جميع الفرقاء تغليب المصلحة الإنسانية للسودانيين، مؤكدًا أن المنظمة تواجه تحديات في إدخال المساعدات مع اتساع المواجهات.

وزير الخارجية يتابع وقف التصعيد العسكري

في الوقت نفسه، أكد وزيرا الخارجية ونظيره الأمريكي في اتصال هاتفي أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان وحماية المدنيين.

خروج عشرات المستشفيات من الخدمة

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما خرجت عشرات المستشفيات من الخدمة في العاصمة، جراء الاقتتال

وتقطع سبل إدخال المساعدات والإعانات الطبية، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 174 قتيلاً.

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