الأعمال بالخواتيم.. نصائح مهمة لاستثمار الساعات الأخيرة من شهر رمضان

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يتبقى أقل من 48 ساعة على انقضاء شهر رمضان، وهي ساعات حاسمة على الرغم من أن هناك من يغفل عنها، ويتهاون بشأنها.

وكما أن أعمال الإنسان، عمومًا، تقاس بالخواتيم في آخر حياته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري، قائلاً: “إنما الأعمال بالخواتيم”.

الأعمال في رمضان بحسن خاتمته

كذلك فإن الأعمال في رمضان بحسن خاتمته، والاستزادة فيه من الطاعات حتى اللحظات الأخيرة منه، فالمسلم الحريص كل الحريص على صوم رمضان بتمامه وكماله لا يضيع لحظة واحدة منها.

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فما أدراك أنك ستدرك رمضان في الأعوام القادمة حتى تمني النفس بتعويض تقصيرك في رمضان هذا العام، فلا تستسلم لهوى النفس وتفتر عزيمتك في الساعات الأخيرة من شهر رمضان.

ومما يقع فيه كثير من الناس في الأيام الأخيرة، الانشغال بشراء حاجات العيد، والاهتمام بها على ما تبقى في رمضان، فتجد من يقضي الساعات في شراء الملابس والحلوى وغيرها في الأيام الأخيرة من رمضان.

واصل.. ولا تنقطع عن إحياء الليالي الأخيرة

وهذا ربما لا يدرك أن ليلة القدر قد تكون في أي ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان..

وقد تصادف هذه الليلة وقت قعوده، ظانًا منه أن وقتها قد مر وانقضى، وقد أحسن قيامها، فلا يعبأ بالليالي التي تعقب ليلة 27 رمضان.

وهناك من يفتر حماسه وتضعف همته إذا وجد من يخبره بإمارات وعلامات ليلة القدر التي رآها بنفسه، فلا تجده بنفس الروح التي كان عليها قبل هذه الليلة، وهذا مما لايحسن للإنسان أن يقع فيه.

بل يجب عليه ما استطاع إلى ذلك، أن يبقى على نفس الوتيرة في العبادة والذكر والدعاء، بل وأزيد من قبل..

فمن الذي يدريه، ربما وافق لحظة كانت هي ليلة قدره، وحظه العظيم من شهر رمضان.

لذا عليك ألا تتهاون فيما تبقى من ساعات من شهر رمضان، بل احرص كل الحرص على الإكثار من العبادة والطاعات على النحو الذي يحبه الله تعالى منك.

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أمور مستحبة في ختام شهر رمضان

ومن تلك الأمور المستحبة في ختام شهر رمضان:

-الإكثار من الصدقات، وإخراج زكاة الفطر

-إطعام ذوي الحاجة والفقراء لمن تيسر إلى ذلك سبيلاً

– الاعتكاف في المسجد

– زيادة وردك من القرآن

– الإكثار من الذكر والدعاء

-لزوم مجالس العلم والذكر

-الابتعاد عن كل ما فيه مضيعة للوقت من تلفزيون أو إنترنت