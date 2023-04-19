خدمة اليوم.. 7 خطوات للتبرع عبر منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” اليوم الأربعاء، لقرائها الكرام، أهم خطوات التبرع عبر منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

وأوضحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، أن الخدمة تتيح التبرع من خلال منصة إحسان في مجالات متنوعـة:

“اجتماعية وتعليمية وصحية وإغاثية وبيئية واقتصادية وتقنية وغيرها”، تغطي كثيرًا من جوانب العمل الخيري.

وذلك بهدف تمكين القطاع غير الربحي والتنموي في المملكة وتوسيع أثره، وذلك من خلال خيارات متعددة لتسريع عملية التبرع فـي أي وقت وأي مكان.

خطوات للتبرع عبر منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري

وأكدت أن المنصة تتبع أعلى معايير الشفافية في الممارسات الإدارية والماليـة، وتطبق أعلـى المعايير التقنية في أمـن المعلومات، وأن الخدمة متاحة عبر اتباع عدة خطوات:

الخطوات

1 – ادخل على منصة إحسان.

2 – استعرض فرص التبرع المتاحة.

3 – اختر الفرصة التي ترغب بالتبرع لها.

4 – اضغط على “تبرع الآن”.

5 – أدخل بيانات الدفع: الاسم المسجل على البطاقة، ورقم البطاقة، وتاريخ الانتهاء، ورمز الأمان.

6 – اضغط على “إتمام عملية التبرع”.

7 – يصلك إشعار بإتمام عملية التبرع.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن أنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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