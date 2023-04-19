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حالة الاعتراض منتهية.. توضيح مهم من حساب المواطن

حالة الاعتراض منتهية.. توضيح مهم من حساب المواطن

حالة الاعتراض منتهية.. توضيح مهم من حساب المواطن
١٠:٢٨:٢٧ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب المواطن عن معنى عبارة “حالة الاعتراض منتهية” التي تظهر لبعض المستفيدين عند الاستعلام على أهليتهم.

وأضافت خدمة المستفيدين في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “حالة الاعتراض “منتهية” تعني أنه تمت الموافقة على الاعتراض”.

وتابعت: “وفي حال تم الموافقة عليه بعد تاريخ “10 إبريل” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك بإستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

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نتائج الأهلية

وفي إفادة سابقة، كشف حساب الموطن عن آلية إصدار الأهلية وخطوات التعرف عليها للمستفيدين عبر البرنامج.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول متى يتم الرد على استحقاق الأهليه؟.

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)”.

خطوات التعرف على الأهلية

يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسة التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، وهل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلاً يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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