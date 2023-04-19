ارتفاع عدد القتلى المدنيين منذ بداية اشتباكات السودان إلى 174

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت نقابة أطباء السودان، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ بداية الاشتباكات السبت الماضي إلى 174.

174 قتيلاً بين المدنيين

وأكدت النقابة في بيان لها مقتل 30 مدنيًا في اشتباكات أمس الثلاثاء، وإصابة 245، ليرتفع بذلك عدد القتلى بين المدنيين إلى 174، رغم الإعلان عن هدنة بين الطرفين بضغوط أمريكية.

1041 حالة إصابة بين المدنيين

وتابعت النقابة أنها قامت بتسجيل 1041 حالة إصابة بين المدنيين منذ يوم السبت الماضي.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. انفجارات في مطار الخرطوم ومحيط القيادة العامة للجيش السوداني

توقف 39 مستشفى عن الخدمة

كما أعلنت نقابة أطباء السودان عن توقف 39 مستشفى عن الخدمة من أصل 59 في الخرطوم ومحيطها بسبب الأضرار التي أصابتها جراء الاشتباكات العسكرية.

انفجار في مطار الخرطوم

وتواصلت، اليوم الأربعاء، الاشتباكات في السودان لليوم الخامس على التوالي، على الرغم من الاتفاق على هدنة ووقف لأعمال القتال منذ أمس الثلاثاء.

وشهد صباح اليوم، سماع دوي انفجار في محيط مطار الخرطوم، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع معارك عنيفة بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقال مصادر إن الانفجار الذي هز مطار الخرطوم سببه انفجار خزان لوقود الطائرات في المطار أصابته قذيفة مدفعية، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر ميدانية أن قصفًا عنيفًا فجر اليوم شهدته منطقة كافوري بالخرطوم بحري، حيث يوجد معسكر كبير لقوات الدعم السريع، كما وقع قصف عنيف جنوب أم درمان حيث يوجد معسكر صالحة الخاصة بالدعم السريع.

اقرأ أيضًا:

نتائج كارثية.. نصف مليار دولار فاتورة يومية للصراع العسكري في السودان

انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة

وصباح، اليوم الأربعاء، دوت انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان، وفقًا لـ”العربية”.

كما سمع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون ومطار العاصمة.

كذلك اندلعت اشتباكات قوية في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.

بينما حلقت طائرة من سلاح الجو السوداني في شمال أم درمان.

اقرأ أيضًا:

نتائج كارثية.. نصف مليار دولار فاتورة يومية للصراع العسكري في السودان