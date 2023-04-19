عاجل.. انفجارات في مطار الخرطوم ومحيط القيادة العامة للجيش السوداني

تواصل – فريق التحرير:

تواصلت، اليوم الأربعاء، الاشتباكات في السودان لليوم الخامس على التوالي، على الرغم من الاتفاق على هدنة ووقف لأعمال القتال منذ أمس الثلاثاء.

انفجار في مطار الخرطوم

وشهد صباح اليوم، سماع دوي انفجار في محيط مطار الخرطوم، فيما تحدث شهود عيان عن اندلاع معارك عنيفة بالقرب من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقال مصادر إن الانفجار الذي هز مطار الخرطوم سببه انفجار خزان لوقود الطائرات في المطار أصابته قذيفة مدفعية، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وذكرت مصادر ميدانية أن قصفًا عنيفًا فجر اليوم شهدته منطقة كافوري بالخرطوم بحري، حيث يوجد معسكر كبير لقوات الدعم السريع، كما وقع قصف عنيف جنوب أم درمان حيث يوجد معسكر صالحة الخاصة بالدعم السريع.

اقرأ أيضًا:

نتائج كارثية.. نصف مليار دولار فاتورة يومية للصراع العسكري في السودان

انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة

وصباح، اليوم الأربعاء، دوت انفجارات عنيفة في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم، وتصاعدت أعمدة الدخان، وفقًا لـ”العربية”.

كما سمع تبادل كثيف لإطلاق النار بين الجيش والدعم السريع في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون ومطار العاصمة.

كذلك اندلعت اشتباكات قوية في معسكر كافوري التابع للدعم السريع في الخرطوم بحري.

بينما حلقت طائرة من سلاح الجو السوداني في شمال أم درمان.

اقرأ أيضًا:

الجيش السوداني: سيطرنا بشكل كامل على “مروي”

خروج عشرات المستشفيات من الخدمة

تأتي تلك التطورات الميدانية فيما خرجت عشرات المستشفيات من الخدمة في العاصمة، جراء الاقتتال وتقطع سبل إدخال المساعدات والإعانات الطبية، وسط ارتفاع أعداد القتلى إلى أكثر من 174 قتيلاً.

وكان الطرفان المتقاتلان تعهدا أمس بالالتزام بهدنة (اقترحتها الولايات المتحدة) لمدة 24 ساعة تبدأ اعتبارًا من الساعة السادسة بالتوقيت المحلي، إلا أنها سرعان ما أجهضت مع تجدد الاشتباكات بين الدعم السريع والجيش السوداني.

اقرأ أيضًا:

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بشأن السودان

استعدا قبل أسابيع

يذكر أن هذا الاقتتال الدامي بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في البلاد كان انطلق السبت الماضي، بعد أيام من دفع قوات الدعم السريع بنحو 100 آلية نحو قاعدة مروي في الولاية الشمالية، فضلاً عن بعض الآليات بمراكزها بالخرطوم، ما استفز الجيش الذي أكد أن تلك التحشيدات غير قانونية، وتمت دون تنسيق معه.

لكن قوات الدعم السريع أكدت أنها نسقت مع القوات المسلحة، رافضة سحب تلك الآليات، ليندلع القتال لاحقا، في بلد لا يزال منذ 2019 يحاول تلمس طريقه نحو حكم ديمقراطي جديد، يطوي صفحة الرئيس المعزول عمر البشير.

إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن الطرفين بدآ بالتحشيد العسكري قبل أسابيع.

اقرأ أيضًا:

“أصبحت خارج الخدمة”.. تحذير من الصحة العالمية حول وضع المستشفيات في السودان