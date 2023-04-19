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“مأساة” في بكين.. مصرع 29 شخصًا بـ حريق مستشفى
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“مأساة” في بكين.. مصرع 29 شخصًا بـ حريق مستشفى

“مأساة” في بكين.. مصرع 29 شخصًا بـ حريق مستشفى

“مأساة” في بكين.. مصرع 29 شخصًا بـ حريق مستشفى
٠٨:٠٥:٤١ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أسفر حريق نشب في الجناح الشرقي بإحدى مستشفيات العاصمة الصينية بكين، عن مصرع 29 شخصًا.

ووفقًا لما نقله تلفزيون الصين المركزي (CCTV)، مساء أمس الثلاثاء، عن الشرطة المحلية، فقد لقي أكثر من 20 شخصًا مصرعهم بسبب حريق في مستشفى تشانغفنغ بالعاصمة الصينية بكين.

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مصرع 29 شخصًا وإجلاء 71 آخرين

وذكر التقرير أن خدمات الإنقاذ تلقت رسائل حول الحريق الساعة 12:57 صباحًا بتوقيت بكين (04:57 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء، مضيفًا أن 21 شخصًا لقوا حتفهم، وتم إجلاء 71 مريضًا من مبنى المستشفى.

وأوضح أن خدمات الطوارئ وصلت على الفور إلى مكان الحادث بعد التقارير الأولى، واكتملت عملية الإنقاذ، بحسب الإذاعة، لافتة إلى أنه تم توضيح أسباب الحريق.

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مشاهد من مأساة حريق المستشفى

وقال أحد مستخدمي موقع ويبو الصيني: “هذه مأساة. أستطيع أن أرى الحادث من شرفة منزلي. وقف العديد من الأشخاص على وحدة تبريد الهواء في الظهيرة وقفز بعضهم من فوقها”.

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أخبار أخبار العالم الحريق الصين بكين حريق مستشفى مستشفيات العاصمة الصينية وحدة تبريد الهواء

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