دراسة: سوء التغذية يؤدي إلى ارتفاع إصابات السكري بنسبة 70%

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أكدت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الحبوب المصنّعة بكثرة، وعدم تناول الحبوب الكاملة، أسهم في ارتفاع الإصابة بمرض السكري من الفئة الثانية بشكل كبير حول العالم.

ووجدت الدراسة أن تناول الكثير من الحبوب المصنعة، مثل الدقيق المكرر، والأرز الأبيض، واللحوم الحمراء، وعدم تناول كميات كافية من الحبوب الكاملة، أسهم في ارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري.

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سوء التغذية ترفع نسبة إصابات السكري

ودرس الباحثون في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس الأمريكية الأنماط الغذائية في 184 دولة في الفترة من 1990 إلى 2018، وتبين لهم أنه كانت هناك 14.1 مليون حالة إصابة بمرض السكري من النوع الثاني بسبب سوء التغذية في عام 2018.

وقدرت الدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة “نيتشر ميديسن”، الاثنين، أن 7 من أصل 10 حالات من مرض السكري من النوع الثاني في جميع أنحاء العالم، في عام 2018، كانت مرتبطة بخيارات الطعام السيئة.

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الإفراط في 6 عادات غذائية

ووجدت الدراسة أن 60% من إجمالي حالات المرض المنسوبة إلى النظام الغذائي كانت بسبب الإفراط في 6 عادات غذائية، وهي:

1 – تناول الكثير من الأرز الأبيض

2 – الدقيق المكرر.

3 – البطاطس.

4 – الكثير من اللحوم الحمراء المصنعة وغير المصنعة.

5 – شرب الكثير من المشروبات المحلاة بالسكر.

6 – عصير الفاكهة.

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5 مواد غذائية وقائية

كما توصلت إلى أن عدم تناول 5 مواد غذائية وقائية بشكل كاف، وهي الفواكه، والخضراوات غير النشوية، والمكسرات، والبذور والحبوب الكاملة، والزبادي.

وذكرت أن عدم تناول هذه المواد كان مسؤولاً عما يزيد عن 39% من الحالات الجديدة.

وقال الدكتور داريوش مظفريان، أستاذ التغذية بجامعة تافتس، الذي قاد البحث:

“تشير دراستنا إلى أن ضعف جودة الكربوهيدرات هو المحرك الرئيس لمرض السكري من النوع الثاني الذي يُعزى إلى النظام الغذائي على مستوى العالم”.