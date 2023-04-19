المسجد الحرام يسجل “رقمًا تاريخيًا” في “ليلة القدر” (فيديو وصور)

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استقبل المسجد الحرام رقمًا تاريخيًا في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتي تبدأ إحصاءاتها من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، والتي تعرف باسم “ليلة القدر”.

2.6 مليون مصل ومعتمر في ليلة القدر

وأفادت قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن المسجد الحرام، استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ”ليلة 27 رمضان”، ووصف مراسل القناة هذا الرقم بأنه “تاريخي”.

رقم تاريخي في ليلة القدر

وغردت القناة، في نبأ عاجل عبر حسابها الموثق بتويتر، “في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان”.

وأشار إنفوجرافيك إحصائي نشرته رئاسة شؤون الحرمين على حسابها الرسمي في “تويتر” إلى حضور مليونين و624 ألفًا و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت وسائل إعلام محلية هذه المعلومات أيضًا، دون توضيح الإحصائيات بشأن المسجد النبوي.

إحصائيات عدد المصلين والمعتمرين خلال ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ.#من_الوصول_إلى_الحصول #يسر_وطمأنينة pic.twitter.com/jk6WcQFyNS — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) April 18, 2023

وجرت العادة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تحري “ليلة القدر”، ليلة 27 من رمضان، لكونها إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، التي ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الأقرب لأن تكون إحدى لياليها.