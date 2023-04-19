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المسجد الحرام يسجل “رقمًا تاريخيًا” في “ليلة القدر” (فيديو وصور)

المسجد الحرام يسجل “رقمًا تاريخيًا” في “ليلة القدر” (فيديو وصور)

المسجد الحرام يسجل “رقمًا تاريخيًا” في “ليلة القدر” (فيديو وصور)
٠٦:٥٧:٤٨ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

استقبل المسجد الحرام رقمًا تاريخيًا في ليلة السابع والعشرين من رمضان، والتي تبدأ إحصاءاتها من مساء الاثنين وحتى فجر الثلاثاء، والتي تعرف باسم “ليلة القدر”.

2.6 مليون مصل ومعتمر في ليلة القدر

وأفادت قناة الإخبارية، أمس الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بأن المسجد الحرام، استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر بـ”ليلة 27 رمضان”، ووصف مراسل القناة هذا الرقم بأنه “تاريخي”.

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رقم تاريخي في ليلة القدر

وغردت القناة، في نبأ عاجل عبر حسابها الموثق بتويتر، “في رقم تاريخي أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر في المسجد الحرام في ليلة 27 رمضان”.

وأشار إنفوجرافيك إحصائي نشرته رئاسة شؤون الحرمين على حسابها الرسمي في “تويتر” إلى حضور مليونين و624 ألفًا و105 مصلين ومعتمرين، دون تفاصيل أكثر.

وأكدت وسائل إعلام محلية هذه المعلومات أيضًا، دون توضيح الإحصائيات بشأن المسجد النبوي.

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وجرت العادة في مختلف أنحاء العالم الإسلامي على تحري “ليلة القدر”، ليلة 27 من رمضان، لكونها إحدى ليالي الوتر في العشر الأواخر من الشهر الفضيل، التي ورد فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الأقرب لأن تكون إحدى لياليها.

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المسجد الحرام المسجد النبوي رئاسة شؤون الحرمين شهر رمضان ليلة القدر مصلين معتمرين

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