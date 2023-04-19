الإرياني يكشف سبب تقلب مواقف الحوثي

تواصل – فريق التحرير:

كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أسباب تقلب مواقف مليشيا الحوثي الانقلابية، مشيدًا في الوقت نفسه بموقف المملكة ومبادرتها لإطلاق الأسرى.

وقال الإرياني عبر “تويتر”: “تخلي مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، عن أسراها، ليس جديداً ولا مستغرباً.

وأكد أنها تعطل منذ اتفاق ستوكهولم 2018 جولات التفاوض بشأن ملف الأسرى والمختطفين وتبادلهم على قاعدة “الكل مقابل الكل”، باختلاقها الأعذار وتنصلها من الالتزامات، وإصرارها على إطلاق عناصرها المنتمين لأسر ومناطق معينة، دون اكتراث بمصير الآخرين”.

مبادرة أحادية

وأضاف: “انطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والدستورية والأخلاقية تجاه كافة مواطنينا، بمن فيهم المغرر بهم في صفوف المليشيا الحوثية، ممن تنكرت لهم ورفضت حتى الاعتراف بهم كأسرى قاتلوا وعملوا ضمن صفوفها، نؤكد ترحيبنا في الحكومة الشرعية بالمبادرة الأحادية من جانب الاشقاء في المملكة، بإطلاقها 104 من الأسرى الحوثيين.

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انتهازية الحوثي

وتابع: “كما نستنكر المزاعم التي ترددها مليشيا الحوثي الإرهابية بشأن هذه الدفعة من الأسرى، والتي هي امتداد لتعاطيها اللامسؤول والانتهازي حيال هذا الملف الانساني، وغيره من الملفات الانسانية، واستخدامه مادة للضغط والمزايدة والابتزاز، دون أي اكتراث بمصير الأسرى من عناصرها، ولا بمعاناة أسرهم.

ادعاءات كاذبة

وأورد: “نؤكد أن تلك الادعاءات الكاذبة التي ترددها قيادات مليشيا الحوثي سقوط أخلاقي وانساني، ومحاولة للإضرار بأكثر من اثنين مليون يمني، يتواجدون في بلدهم الثاني المملكة، ويتمتعون بكافة التسهيلات والرعاية الكريمة من قيادة وشعب المملكة، ويعيلون قرابة عشرة مليون يمني في الداخل.