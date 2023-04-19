سامسونج تدرس التخلي عن “جوجل كروم” لصالح “بينج”

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ذكرت تقارير إخبارية أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية العملاقة، تدرس التخلي عن متصفح جوجل كروم على هواتفها، لصالح محرك “بينغ”، الذي أصدرته شركة “مايكروسوفت”.

تراجع أسهم ألفابت

وفي السياق ذاته، تراجعت أسهم شركة “ألفابت” المالكة لـ”جوجل” بأكثر من 2.5%، أول أمس الاثنين، بعدما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية توجهات سامسونج الأخيرة.

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جوجل تستحوذ

وتدفع جوجل مليارات الدولارات، كل عام ،لشركات تصنيع الهواتف، بما في ذلك 20 مليار دولار سنويا لشركة أبل الأمريكية، صاحبة علامة الهواتف الأشهر “آيفون”، لتكون محرك البحث الأساسي على هذه الأجهزة.

وفي المقابل، تجني الشركة مليارات الدولارات من الإعلانات، والتي لطالما كانت أساس أرباح الشركة، حسب “sawtbeirut”.

بينما شارفت صفقة سامسونج وجوجل على الانتهاء، وتقدر قيمتها بنحو 3 مليارات دولار من العائدات لـ”سامسونج”.

ومن جهة أخرى، يتم تحميل تطبيقات “مايكروسوفت أوفيس” مسبقاً على هواتف سامسونج، وتحتوي أيضاً على برامج مضمنة تسهل توصيلها بأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام “ويندوز”.