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قطع 4 آلاف كم سيرًا على الأقدام.. فرنسي مسلم يصل إلى المسجد الأقصى بعد 10 أشهر
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قطع 4 آلاف كم سيرًا على الأقدام.. فرنسي مسلم يصل إلى المسجد الأقصى بعد 10 أشهر

قطع 4 آلاف كم سيرًا على الأقدام.. فرنسي مسلم يصل إلى المسجد الأقصى بعد 10 أشهر

قطع 4 آلاف كم سيرًا على الأقدام.. فرنسي مسلم يصل إلى المسجد الأقصى بعد 10 أشهر
٠٥:٢٦:٤٥ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وصل الفرنسي المسلم نيل دوكوسا، إلى المسجد الأقصي، بالقدس الشريف، بعد رحلة بدأها منذ حوالي 10 أشهر، قطع خلالها ما يقرب من 4 آلاف كيلومتر سيرا على الأقدام.

عبر 11 دولة

والتقت وسائل إعلام بالشاب الفرنسي فور وصوله، وقال إنه عبر من 11 دولة، هي: إيطاليا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وألبانيا، واليونان، وتركيا، وقبرص، والأردن.

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سعادة غامرة

وأضاف أنه انطلق من فرنسا، منذ حوالي 10 أشهر، في مغامرة، شهد خلالها الكثير من المصاعب، لكنه فور وصوله، تلقى الكثير من الترحاب من الفلسطينيين.

وعبر دوكوسا عن سعادته ودهشته في الوقت نفسه، بعد وصوله إلى مدينة القدس المحتلة، وقال إن: الناس استقبلوني بسعادة غامرة، وكانوا يحتضنونني ويقبلونني، بمشاعر صادقة.

الاعتكاف في المسجد الأقصى

يبلغ دوكوسا 26 عاما، وهو من أم جزائرية، وكان الهدف من رحلته إلى المسجد الأقصى، هو الاعتكاف فيه، خلال شهر رمضان المبارك.

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