الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٩ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
طلبا للمغفرة والرحمة.. زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ رمضان (صور)
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طلبا للمغفرة والرحمة.. زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ رمضان (صور)

طلبا للمغفرة والرحمة.. زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ رمضان (صور)

طلبا للمغفرة والرحمة.. زوار المسجد النبوي يحيون ليلة ٢٨ رمضان (صور)
٠٤:٥٢:٣٨ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

شهد المسجد النبوي اليوم ليلة ٢٨ من شهر رمضان المبارك توافد الجموع الكبيرة من المصلين و الزوار الذين حرصوا على قضاء هذا اليوم بمسجد الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم .

أجواء إيمانية بالمسجد النبوي:

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الايمانية أثناء أدائهم لصلاة القيام والابتهال إلى الله عز وجل طلباً للمغفرة والرحمة وما عند الله تعالى من فضل عظيم، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

ليلة 27 رمضان:

وأمس  امتلأت أروقة المسجد النبوي، بجموع المصلين لأداء صلاة التهجد ليلة ٢٧ من شهر رمضان المبارك، في أجواءٍ روحانية إيمانية يسودها الخشوع والاطمئنان.

ووثقت عدسة واس هذه اللحظات الروحانية اثناء أدائهم لصلاة التهجد وهم يتضرعون إلى الله عز وجل طلبا للمغفرة والرحمة وسط ما ينعمون به من راحة واطمئنان في ظل منظومة متكاملة من الخدمات.

كما أديت في المسجد النبوي  صلاة العشاء والتراويح ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك تحريا لليلة القدر في العشر الأواخر في أجواء روحانية يسودها الأمن والأمان والسكينة والخشوع والاستقرار ووسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

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تحريًا لـ”ليلة القدر”.. امتلاء أروقة المسجد النبوي بالمصلين ليلة 27 من رمضان

الكلمات الدلالية:
المغفرة والرحمة رمضان المبارك زوار المسجد النبوي ليلة ٢٨ رمضان

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