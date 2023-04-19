فيديو غريب.. سودانيون يتناولون وجبة الإفطار على أصوات الرصاص الحي بالخرطوم

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مجموعة من السودانيين يتجمعون انتظارا لأذان المغرب، أمام مائدة للإفطار، وسط وابل من الرصاص الحي.

الخرطوم

ويسمع صوت الرصاص بشكل واضح، بينما تجلس المجموعة، التي يبلغ عددها نحو 15 شخصا، على جانب إحدى الطرق بالعاصمة السودانية الخرطوم، ينظرون تجاه مصدر الرصاص، ويتجاذبون أطراف الحديث، في انتظار وقت الإفطار.

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وفي وقت سابق، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أطراف النزاع في السودان إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية .

إغلاق العديد من المستشفيات

وأعرب عن القلق تجاه إغلاق العديد من المستشفيات في السودان، بسبب الهجمات ونقص الإمدادات المنقذة للحياة ونقص العاملين الصحيين ونقص الوقود لمولدات المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه.

أعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، طرد عناصر قوات الدعم السريع من مطار مروي، متهماً إياهم بعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها لمدة 24 ساعة.

سيطرة كاملة

وقال الجيش السوداني في بيان: “قواتنا أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار والسيطرة عليه بشكل كامل”، مبيناً أن قواته تسيطر على كل مناطق شرق النيل.

اعتقال قائد الدعم السريع في مروي

وأكد الجيش اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في الميدان.