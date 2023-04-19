“مدني حائل” ينقذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة ويكشف حالتهما

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الدفاع المدني، في حائل إنقاذ شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة، مشيرًا إلى أنهما بصحة جيدة.

وقال الدفاع المدني عبر حسبه على “تويتر” :” أنقذ مدني حائل شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة، وهما بصحة جيدة – ولله الحمد”.

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أنقذ مدني #حائل شخصين احتجزا في سيل داخل مركبة، وهما بصحة جيدة – ولله الحمد. pic.twitter.com/k4ynEq3E4C — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) April 18, 2023

مدني الدوادمي

وأول أمس، أنقذت فرق المديرية العامة للدفاع المدني بالدوادمي ثلاثة أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركبتهم.

ونشر “الدفاع المدني” في حسابه عبر موقع “تويتر”، صورًا لعملية الإنقاذ للمواطنين العالقين في السيل..

وقال إن الأشخاص الثلاثة “بصحة جيدة – ولله الحمد”.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من الإعلان عن انتشال جثث ثلاثة أطفال غرقوا في وادي أبو رمث بمنطقة القصيم بعد عبور مركبة ذويهم السيل.

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