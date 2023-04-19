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“شؤون الحرمين”: توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن
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“شؤون الحرمين”: توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن

“شؤون الحرمين”: توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن

“شؤون الحرمين”: توزيع 50 ألف وجبة صحية لمرضى السكري وكبار السن
٠٣:١٧:٥٩ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوحدة شؤون سفر الصائمين بـالمسجد الحرام ما يزيد عن (50) ألف وجبة صحية خاصة لمرضى السكري وكبار السن من قاصدي وقاصدات المسجد الحرام منذ بداية موسم شهر رمضان (1444) هـ.

تنظيم عمليات الإفطار

وأكد مدير وحدة شؤون سفر الصائمين إبراهيم بن عبدالله الحجيلي أن الوحدة تتابع وتنظم عمليات الإفطار داخل المسجد الحرام عبر منظومة إلكترونية أصدرت (2300) تصريح مقسمة على جميع المواقع المخصصة للإفطار وبإجمالي (30000) متر لكافة سفر الإفطار الرمضانية بالمسجد الحرام.

وأضاف أن الوحدة سخرت طاقاتها البشرية والتقنية لتنظيم سفر الإفطار الرمضانية وفق خطة عمل معدة بعناية بدءًا من التسجيل الإلكتروني وتسليم التصاريح الإلكترونية لمقدمي خدمات إفطار الصائمين حتى الإشراف الميداني على تنفيذ الاشتراطات والتعليمات.

وتقديم خدمات تطهير وتعقيم وتطييب ونظافة المواقع حتى ينعم القاصدين بأجواء روحانية وإيمانية يسودها الخشوع والطمأنينة خلال أوقات الإفطار في الشهر الفضيل.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية رمضان شؤون الحرمين كبار السن

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