تنبيه متقدم من الأرصاد على الرياض حتى10 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا متقدمًا على العاصمة الرياض، يتضمن تحذيرًا من أمطار متوسطة إلى غزيرة.

أماكن يشملها التحذير

وحسب “التنبيه”، فإن الأمطار تشمل ( الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، المزاحمية، حريملاء، رماح، ضرما، مرات، الحريق، الخرج، الرين، حوطة بني تميم، الأفلاج، السليل، وادي الدواسر، الدوادمي، القويعية، عفيف، الزلفي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء”.

وأشار المركز الوطني للأرصاد، أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة الـ10 مساء اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما، على عدة مناطق بالمملكة، متوقعا هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، تستمر -بمشيئة الله- حتى اليوم الأربعاء.

أمطار الرياض

ونبه “الأرصاد” باحتمال سقوط الأمطار على أجزاء من منطقة الرياض، تشمل الزلقي، الغاط، المجمعة، ثادق، شقراء، الدوادمي، القويعية، عفيف.

أمطار مكة

وشمل تنبيه الأرصاد، منطقة أجزاء من مكة المكرمة، تضم الجموم، والعاصمة المقدسة، والكامل، والطائف، وأضم، وميسان، وتستمر حتى الساعة العاشرة من مساء غد الأربعاء الموافق 19 من أبريل.

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أمطار القصيم

كما توقع الأرصاد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة القصيم، تشمل الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، عيون الجواء.

وكذلك تشمل الخبراء، الرس، الفوارة، النبهانية، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء.

وحسب تنبيهات الأرصاد، يصاحب الحالة ظواهر تشمل نشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.