بعد رمضان.. 5 أطعمة تسبب الانتفاخ لا تفرط في تناولها

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مع اقتراب شهر رمضان المبارك على الانتهاء وعودة المسلمين إلى تناول الطعام، ينصح الأطباء بأهمية الاعتدال، وعدم الإفراط في تناول الأطعمة للوقاية من مشاكل عسر الهضم.

تناول الأطعمة الصحية

ويؤكد الأطباء أهمية الالتزام بتناول الأطعمة الصحية المفيدة للوقاية من مشاكل انتفاخ البطن ومشاكل الأمعاء والجهاز الهضمي.

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وفي هذا السياق، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول بعض الأطعمة التي تسبب الانتفاخ ومنها:

أطعمة سبب انتفاخ البطن

1 – الأطعمة المصنعة

الصوديوم الموجود في الأطعمة المعبأة والمعالجة غير الصحية ، مثل الوجبات السريعة والتوابل والصلصات والحساء المعلب واللحوم الباردة والسلع المخبوزة مثل الخبز والخبز والكعك ، هو النوع الذي يجب تجنبه

2 – الأطعمة الغنية بالدهون

تشمل الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة المخبوزات واللحوم المصنعة والجبن. وتستغرق الأطعمة الغنية بالدهون وقتًا أطول قليلًا للهضم مقارنة بالأطعمة الأخرى ، لأنها تتحرك ببطء أكثر عبر الجهاز الهضمي ، فإنها يمكن أن تؤدي إلى الانتفاخ”. اتبع نهجًا متحفظًا عندما يتعلق الأمر بالدهون المشبعة

3- منتجات الألبان

يمكن أن تؤدي منتجات الألبان بأشكالها المختلفة – بما في ذلك الحليب والآيس كريم والجبن – إلى مشاكل في البطن بالنسبة للبعض بسبب اللاكتوز ، وهو السكر الطبيعي في حليب البقر.

وقد يعاني الكثير من الناس من صعوبة في هضم اللاكتوز، وخاصة كبار السن وذوي الأصول الأفريقية أو الأمريكية الأصلية أو الآسيوية ، وفقًا للمؤسسة الدولية لاضطرابات الجهاز الهضمي .

وإذا وجدت أن منتجات الألبان تزعجك ، لكن لا يمكنك التخلي عن منتجات الألبان، فحاول تناول مكمل إنزيم مثل Lactaid قبل تناول منتجات الألبان لمساعدة جسمك على تكسير اللاكتوز .

4- الخضراوات الصليبية

تشمل الخضروات الصليبية البروكلي والقرنبيط والملفوف واللفت والجرجير وبراعم بروكسل – بعض من أكثر الأطعمة الصحية هناك ، وفقًا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية و يمكن أن تتسبب في تراكم الغازات الزائدة ، مما يؤدي إلى الانتفاخ. تحتوي هذه الخضار على سكر يسمى رافينوز ، والذي يمكن أن يسبب الغازات.

5 – البقوليات

البقوليات ، مثل الفول والعدس ، يمكن أن تسبب الانتفاخ بسبب محتواها من الألياف. ومع ذلك ، فإن هذه الأطعمة النباتية تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم ، وهي من مصادر الطاقة الغذائية

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