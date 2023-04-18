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“جلاش الدجاج”.. سحور ليلة الثامن والعشرين من رمضان

“جلاش الدجاج”.. سحور ليلة الثامن والعشرين من رمضان

“جلاش الدجاج”.. سحور ليلة الثامن والعشرين من رمضان
٠٢:٣٩:٤٣ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير؛

في الأيام الأخيرة المتبقية من شهر رمضان المبارك، يمكن اعتماد وجبات السحور من الأطعمة التي جرى إعدادها سابقا خلت وجبات الإفطار والسحور في الأيام الماضية.

ومن بين هذه الوحبات الجلاش “الرول” بالدجاج والذي يعد من المعجنات خفيفة الهضم.

طريقة عمل رول الجلاش بالدجاج:

المقادير:

لفة جلاش

بواقي دجاج

فلفل ألوان

شرائح بصل

جبن مشكله

باربكيو صوص

ملعقة ثوم مفروم

ملح ..فلفل .. بابريكا

ربع كوب زيت

ملعقة زبده كبيرة

ملعقة صويا صوص

طريقة التحضير:

– طاسة على النار نضع الزيت والزبد.

– نضع البصل ونقلب حتى “يتكرمل” على نار هادئة مع إضافة ملعقة صويا صوص والباربكيو صوص

– نضع الدجاج والخضار المقطع والثوم والتوابل

– نقلب جيدا حتى يتجانس الخليط

– نقوم بتجهيز ورقات الجلاش ونضع جزء من الخليط ومعه الجبن

– نقوم بلفه ورص الوحدات فى صاج فرن

– يدهن الوجه بالزبد واللبن

– يدخل الفرن حتى يحمر ويقدم ساخناً مع سلطه خضراء

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