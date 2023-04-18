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1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة المعتمرين

1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة المعتمرين

1028 موظفًا على أبواب المسجد الحرام لخدمة المعتمرين
٠٢:٠٨:٠٨ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب بالمسجد الحرام خدماتها على أبواب المسجد الحرام من خلال (1028) موظفا موزعين على (118) باباً خُصصت لاستقبال الزائرين والمعتمرين خلال شهر رمضان المبارك.

118 بابًا

وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد بن شراز المالكي أن أبواب المسجد الحرام (118) باباً منها: (3) أبواب لدخول المعتمرين، و(68) باباً مخصصة للمصلين و(50) باباً مخصصة للطوارئ، إضافة إلى (40) باباً داخلياً.

كما تشرف الإدارة منذ بداية الشهر الفضيل على إرشاد المصلين إلى أماكن المصليات ومساندة رجال الأمن في تحويل وتوجيه المصلين عند امتلاء المصليات بما يحقق انسيابية الحركة في الدخول والخروج من المسجد الحرام.

معرفة أبواب المسجد

وأضاف أن أسماء وأرقام أبواب المسجد الحرام تساعد مرتادي وضيوف بيت الله الحرام، على معرفة أبواب الدخول؛ لتسهيل حركة خروجهم، وتأمين مراقبين يقومون بتنفيذ التعليمات الخاصة بالإدارة. ومنها: عدم دخول الأمتعة والأطعمة وغيرها من الممنوعات مما يساعد على نظافة المسجد الحرام، وتأدية النسك والعبادات براحة واطمئنان.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية المسجد الحرام المعتمرين شؤون الحرمين شهر رمضان موظفي الحرم

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