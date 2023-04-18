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هل يصرف الدعم قبل العيد؟.. حساب المواطن يحسم جدل السؤال الأكثر تكرارًا
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هل يصرف الدعم قبل العيد؟.. حساب المواطن يحسم جدل السؤال الأكثر تكرارًا

هل يصرف الدعم قبل العيد؟.. حساب المواطن يحسم جدل السؤال الأكثر تكرارًا

هل يصرف الدعم قبل العيد؟.. حساب المواطن يحسم جدل السؤال الأكثر تكرارًا
٠١:٥٩:١٩ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حسم برنامج حساب المواطن الجدل الشائك، بالرد على السؤال الأكثر تكرارًا هذه الأيام.

دفعة شهر مايو:

وردًا على سؤال :” متى تنزل دفعة شهر مايو هل هي قبل العيد ولا على موعده”، رد حساب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرانامج بحسم الأمر.

وقال الحساب عبر موقع “تويتر” :” يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع ، وسيتم صرف الدعم للدفعة 66 يوم الأربعاء بتاريخ “10 مايو “.

الدفعة 65

وأودع حساب المواطن، الدفعة 65 – دفعة إبريل – في حسابات المستفيدين يوم الاثنين قبل الماضي، والتي تضمنت صرف الدعم الإضافي، الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز بتمديده لمدة أربعة أشهر إضافية.

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الدعم الإضافي

وفي الرابع من يوليو 2022، صدر توجيه ملكي بتخصيص مبلغ 20 مليار ريال منها ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج “حساب المواطن” لنهاية العام المالي 2022.

على ضوء القرار الذي يستهدف التخفيف عن كاهل المواطن، تم إعادة فتح التسجيل مجددًا في برنامج “حساب المواطن.

وفي يناير 2023، تم تمديد الدعم الإضافي لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى شهر مارس.

وكان من المقرر التوقف عن صرف الدعم الإضافي ابتداءً من هذا الشهر.

لكن خادم الحرمين وجه بتمديده، إذ سيتواصل تقديم الدعم الإضافي المؤقت للمستفيدين منه لمدة أربعة أشهر، وحتى دفعة يوليو المقبل، إلى جانب إعادة فتح التسجيل به وفق الضوابط المعلنة مسبقًا.

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كم الدعم الإضافي؟

ويتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

-إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

-كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

-التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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اخبار السعودية برنامج حساب المواطن حساب المواطن صرف الدعم قبل العيد

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