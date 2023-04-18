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لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل
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لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل

لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل

لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل
٠٢:٠٤:١٤ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر مشاهد تسر الناظرين لجريان شعيب هدباء جنوب حائل.

لقطت من الأجواء

ووثق المقطع، لقطات من الأجواء لجريان شعيب هدباء جنوب حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول، غرق أحد الجمال الصغيرة بشعيب الرتيق جنوب الشنان جنوب شرق حائل.

سيول تحمل جملاً صغيراً

وظهر خلال المقطع المتداول، سيول عارمة تحمل جملا صغيرا جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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وظهر الجمل الصغير بعد أن حمله السيل، عائما في المياه دون أن يحرك ساكنا، بعد أن عجز عن المقاومة والخروج من السيل.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

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أخبار السعودية أمطار حائل جريان شعيب هدباء حائل شعيب هدباء

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