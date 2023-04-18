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تحطم كثير من السيارات في انهيار مرآب سيارات بمانهاتن
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تحطم كثير من السيارات في انهيار مرآب سيارات بمانهاتن

تحطم كثير من السيارات في انهيار مرآب سيارات بمانهاتن

تحطم كثير من السيارات في انهيار مرآب سيارات بمانهاتن
٠٢:٤٨:٤٢ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام أمريكية وعربية، وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، أظهر انهيار الدور العلوي من مرآب للسيارات في إحدى المدن الأمريكية.

تحطم سيارات

ووثق الفيديو، انهيار الطابق العلوي للمرآب، وتداعي السيارات فوق بعضها، وتحطم الكثير من المركبات بالمرآب.

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إصابات وحصار

وصرح مسؤولون محليون في مجال الطوارئ بأن مرآب للسيارات انهار في منطقة مانهاتن السفلى بمدينة نيويورك، ما تسبب في إصابة عدد من الأشخاص، أمس الثلاثاء.

وأضاف المسؤولون أن بعض الأشخاص ربما يكونون محاصرين، حسب “الشرق الأوسط”.

وقال مسؤولون في مجال الطوارئ بنيويورك لقناة “سي بي إس نيوز” الأمريكية إن الطابق الثاني من المرآب انهار فوق الطابق الأول.

سقوط سقف

وفي حادثة مشابهة، وثق مقطع فيديو، تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تأثر مباني كلية البنات في حفر الباطن اكابالأمطار الغزيرة، ما أدى إلى سقوط السقف بالكلية العلمية، الأسبوع الماضي.

انهيار سقف كلية البنات

وكانت بعض مباني كلية البنات “مجمع الياسمين” التابعة لجامعة حفر الباطن، قد تأثرت بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، والتي صدر بشأنها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد.

الكلمات الدلالية:
انهيار مرآب مانهاتن مدينة نيويورك

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