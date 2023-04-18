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الجيش السوداني: سيطرنا بشكل كامل على “مروي”
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الجيش السوداني: سيطرنا بشكل كامل على “مروي”

الجيش السوداني: سيطرنا بشكل كامل على “مروي”

الجيش السوداني: سيطرنا بشكل كامل على “مروي”
٠١:٣٣:٤١ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، طرد عناصر قوات الدعم السريع من مطار مروي، متهماً إياهم بعدم الالتزام بالهدنة التي تم الإعلان عنها لمدة 24 ساعة.

سيطرة كاملة

وقال الجيش السوداني في بيان: “قواتنا أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار والسيطرة عليه بشكل كامل”، مبيناً أن قواته تسيطر على كل مناطق شرق النيل.

اعتقال قائد الدعم السريع في مروي

وأكد الجيش اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من تحقيق نجاحات كبيرة في الميدان.

وقال المتحدث باسم الجيش: قوات الدعم السريع لم تتوقف عن مناوشاتها في محيط القيادة العامة ومطار الخرطوم، موضحاً أن هروب عناصر الدعم السريع من مطار مروي جاء بعد التعامل معها بالقوات الجوية وتكبيدها خسائر فادحة.

المرحلة الثانية

وأشار إلى أنه تم اليوم البدء بالمرحلة الثانية لعملية تأمين المناطق المحيطة بالقيادة العامة وصولاً إلى وسط الخرطوم، لافتاً إلى أن قوات الجيش تصدّت لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض.

واتهم المتحدث باسم الجيش ما أسماها أطرافاً إقليمية ومحلية بدعم قوات الدعم السريع وأنه يمتلك معلومات دقيقة عن التآمر، متوعداً بالكشف عنها في الأيام القادمة.

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الكلمات الدلالية:
الجيش السوداني الخرطوم الدعم السريع السودان

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