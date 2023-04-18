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بدولة عربية.. أغرب ما فعله رجل بمركبته بسبب مخالفة مرورية والأمن يرد

بدولة عربية.. أغرب ما فعله رجل بمركبته بسبب مخالفة مرورية والأمن يرد

بدولة عربية.. أغرب ما فعله رجل بمركبته بسبب مخالفة مرورية والأمن يرد
٠١:٣١:٣٤ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أثارت واقعة تخلص مواطن أردني من مركبته (باص أجرة صغير)، بعدما تحصل على مخالفة مرورية ضجة في الأردن.

40 دينارا

وحسب إعلام محلي، ألقى مواطن أردني مركبته في وادي اليوبيل بالكرك اليوم الثلاثاء، بعد مخالفته بقيمة 40 دينارا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة المخالفة التي أظهرت انتهاء رخصة المركبة ورخصة السائق.

الأمن يوضح

من جانبه أصدر الأمن بيانًا بعد حالة الجدل، حيث كشف الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام تفاصيل مخالفة المركبة التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أنْ قام سائقها بإلقائها بالوادي.

وأكد أنّ سائق المركبة أوقفها بشكل مخالف ومعيق لحركة السير ورفض تحريكها بحجة أنّه يقوم بالتبضّع رغم الطلب منه لأكثر من مرة من قبل رقيب السير.

انتهاء الرخصة

وتابع: وعند طلب وثائق المركبة تبيّن انتهاء رخصة الاقتناء لأكثر من ثمانية أشهر اضافة الى انتهاء رخصة القيادة للسائق منذ حوالي عام ونصف وارتكابه لمخالفة تغيير لون المركبة خلافا للونها الموثّق لدى ادارة الترخيص دون توثيق ذلك.

لا يمكن التغاضي عن المخالفات

وشدّد الناطق الاعلامي على أنّ المخالفات المسجّلة كافة بحقه مُحقّة ووفق أحكام القانون لا سيّما أنّ المخالفات لا يمكن وتحت أيّ ظرف التغاضي عنها ووجب على رقيب السير تطبيق القانون وفق ما يحتّمه عليه واجبه، مشيراً إلى أنّ القانون يطبّق على الجميع دون تمييز بين شخص وآخر.

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الكلمات الدلالية:
الأردن عمان مخالفة مرورية يتخلص من مركبته

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