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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 52 كيانًا وفردًا بسبب تمويل حزب الله
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الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 52 كيانًا وفردًا بسبب تمويل حزب الله

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 52 كيانًا وفردًا بسبب تمويل حزب الله

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 52 كيانًا وفردًا بسبب تمويل حزب الله
٠١:٣٢:٢٣ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قرر مكتب الرصد الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرص عقوبات بعد تصنيف شبكة واسعة لغسل الأموال الدولية وتهرب العقوبات تضم 52 فرداً وكيانا.

دول عربية وأجنبية 

وحسب وسائل إعلام، تنتشر هذه الشبكة في لبنان، والإمارات، وجنوب أفريقيا، وأنغولا، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وبلجيك، وبريطانيا، وهونغ كونغ.

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شركات مزيفة

من جانبه، صرّح براين إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الأفراد المتورطين في هذه الشبكة استخدموا شركات مزيفة وخطط احتيالية لإخفاء دور ناظم سعيد أحمد في المعاملات المالية.

إرهابي عالمي 

وقامت هذه الشبكة بتسهيل الدفع والشحن وتوصيل النقود والألماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح مموّل حزب الله، والإرهابي العالمي ناظم سعيد أحمد، الذي تم تصنيفه في 13 ديسمبر 2019 لتزويد حزب الله بالدعم المادي.

والشبكة المصنفة تتضمن عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم الذين قاموا بمساعدة ناظم سعيد أحمد في تهربه من العقوبات الأميركية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله.

الكلمات الدلالية:
تمويل حزب الله شبكة دولية فرض عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية

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