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28 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
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28 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

28 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

28 رمضان.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة
٠٢:٠٨:١٣ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 28 رمضان 1444 هجرية، الموافق 19 إبريل 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 3:50 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8:06، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:40 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 9:02 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأربعاء 28 رمضان 1444هـ كالتالي:

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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

موعد أذان الفجر

مكة – 4:39

المدينة – 4:35

الرياض – 4:06

موعد أذان الظهر

مكة – 12:20

المدينة – 12:21

الرياض – 11:53

موعد أذان العصر

مكة – 3:44

المدينة – 3:50

الرياض – 3:22

موعد أذان المغرب

مكة – 6:42

المدينة – 6:46

الرياض – 6:18

موعد أذان العشاء

مكة – 8:42

المدينة – 8:46

الرياض – 8:18

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