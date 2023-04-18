فيديو.. لحظة اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي

تواصل – فريق التحرير:

تستمر الاشتباكات والقصف المتبادل بين الجيش السوداني من جهة، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي من الجهة الأخرى.

أفراد الجيش السوداني

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة اعتقال قائد قوات الدعم السريع في مروي، أمس الثلاثاء، إذ ظهر في المقطع المصور، عددا من أفراد الجيش، أثناء التحفظ على المسؤول، واقتياده إلى جهة ما.

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استمرار الاشتباكات

واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم، وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة، وحتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمر سماع إطلاق النار في محيط القيادة العامة وعدة مناطق بالخرطوم.

هدنة 24 ساعة

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، قد أكد في وقت سابق، من داخل مقر القيادة العامة في العاصمة الخُرْطُوم، أن مجلس السيادة وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع الشيء نفسه.

كما قال كباشي إن الجيش السوداني سيلتزم بالهدنة وسيراقب مدى التزام قوات الدعم السريع بها.