شاهد.. السيول تحمل جملًا صغيرًا جنوب شرق حائل

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وثق مقطع فيديو متداول، غرق أحد الجمال الصغيرة بشعيب الرتيق جنوب الشنان جنوب شرق حائل.

سيول تحمل جملاً صغيراً

وظهر خلال المقطع المتداول، سيول عارمة تحمل جملا صغيرا جنوب شرق حائل، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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وظهر الجمل الصغير بعد أن حمله السيل، عائما في المياه دون أن يحرك ساكنا، بعد أن عجز عن المقاومة والخروج من السيل.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

سيول

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