أهم 10.. ضبط مُحرّمات في مداهمة استراحة الرياض وبشرى “سكني” وموعد الدعم

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها أمس الثلاثاء، حتى قبل منتصف الليل، والتي جاء أبرزها كالتالي:

لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

وثق مقطع فيديو بثّته قناة “الإخبارية” لحظة مداهمة الجهات المختصة لاستراحة في غربي الرياض.. المزيد هنا

في رمضان.. “نزاهة” توقف 74 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر رمضان 1444هـ.. المزيد هنا

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار غزيرة على هذه المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها متقدما، على عدة مناطق بالمملكة.. المزيد هنا

وزير الخارجية يبحث مع الأسد جهود المملكة لتحقيق تسوية شاملة في سوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في دمشق، حيث تم مناقشة جهود المملكة المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.. المزيد هنا

بالفيديو.. “الدعم السريع” يحرق مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم

وسط تصاعد حدة الاشتباكات، أعلنت قوات الدعم السريع أنها أحرقت عدد من مروحيات الجيش في قاعدة بجنوب الخرطوم.. المزيد هنا

عاجل.. بشرى سارة من “سكني” للمستفيدين من الضمان الاجتماعي

أتاح برنامج سكني للمطلقات الحصول على الدعم السكني وفق شروط، وكذا الأمر للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا

أول تعليق للجيش السوداني على إعلان الدعم السريع للهدنة: تغطية لهزيمة ساحقة

في أول تعليق له على إعلان قوات الدعم السريع للهدنة، أكد الجيش السوداني أن إعلان الدعم السريع الدخول في هدنة يهدف للتغطية على هزيمته الساحقة.. المزيد هنا

عاجل.. المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء الخميس

دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس.. المزيد هنا

اليوم.. بدء إجازة عيد الفطر للبنوك وسوق الأسهم وهذا موعد عودة العمل

تبدأ، اليوم الثلاثاء، إجازة عيد الفطر المبارك في البنوك وسوق الأسهم في المملكة، على أن يتم استئناف العمل يوم الثلاثاء الموافق 25 من إبريل.. المزيد هنا

توضيح مهم من “التأمينات” حول شروط صرف معاش التقاعد المبكر

أصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الاثنين، توضيحًا عاجلًا حول شروط صرف معاش التقاعد المبكر.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من حساب المواطن حول مبالغ دفعة شهر مايو

حدد حساب المواطن، موعد إصدار مبالغ الدعم للدفعة 66 – دفعة شهر مايو.. المزيد هنا