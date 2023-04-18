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النقل توضح حقوق المستفيد فور تسليم السيارة
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النقل توضح حقوق المستفيد فور تسليم السيارة

النقل توضح حقوق المستفيد فور تسليم السيارة

النقل توضح حقوق المستفيد فور تسليم السيارة
١٢:٤٢:٥١ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الهيئة العامة للنقل، عبر حسابها الرسمي على تويتر، حقوق المستفيدين ومكاتب الإيجار حال تسليم السيارة.

عقد الإيجار 

وقالت “هيئة النقل”: فور تسليم السيارة يجب أن ينهي المكتب عقد التأجير الإلكتروني وإلغاء التفويض.

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وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للنقل الدليل الإرشادي لسلامة شاحنات نقل البضائع غير الخطرة عبر موقعها الإلكتروني tga.gov.sa بثلاث لغات مختلفة: (العربية – الإنجليزية – الأوردو) .

ويتضمن الدليل إرشادات حول شروط السلامة العامة الواجب توفرها واتباعها في حال مزاولة النشاط، وعدد من الأقسام الأخرى كأهم المصطلحات والتعاريف المهمة، وسجل نطاق تطبيق نقل البضائع غير الخطرة، إضافة إلى بعض الممارسات الخاطئة في نقل وتثبيت البضائع.

دليل سلامة شاحنات النقل

ويهدف الدليل الذي يحتوي على أحد عشر جزءًا إلى مساعدة سائقي الشاحنات على معرفة متطلبات السلامة العامة في مركبات نقل البضائع غير الخطرة لشاحنات (نقل المواشي، نقل الحاويات، نقل المواد المجمدة/ المبردة، نقل المواد الصلبة، نقل السيارات وسحب المركبات، نقل المعدات الثقيلة، نقل الحمولات الاستثنائية) ضمن أنماط النقل المختلفة.

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أخبار السعودية اليوم تسليم السيارة مكاتب التأجير هيئة النقل

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