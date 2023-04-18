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شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب غرب الرس
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب غرب الرس

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب غرب الرس

شاهد.. حالة مطرية غزيرة جنوب غرب الرس
١٢:٤٠:٥٩ ص، الأربعاء، ٢٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٩ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على أحياء جنوب غرب الرس بمنطقة القصيم.

حالة مطرية غزيرة

ووثق المقطع، حالة مطرية غزيرة جنوب غرب الرس، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الثلاثاء – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم وحائل.

حركة الرياح السطحية

كذلك تشمل الحالة أجزاءً من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الشرقية منها, كما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الجوف وتبوك كذلك على أجزاء من مناطق الباحة، عسير، جازان، نجران تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

 

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار غزيرة الرس القصيم

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