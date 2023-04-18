شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات للعمل في عدة مدن، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسميات الوظيفية:

مشغل الراديو. مهندس عمليات (ALP). المهندس الأول ، E&I. المتخصص الأول ، HRIM. مشرف العلاقات الحكومية. اختصاصي محامي. أمين مخزن أول. أخصائي الأصول الثابتة. كهربائي أول. رستابوت. والمزيد…

عن الشركة: