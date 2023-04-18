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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بشأن السودان
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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بشأن السودان

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بشأن السودان

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي بشأن السودان
١٠:٥٤:١٩ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.

إنهاء العنف 

وناقش الجانبان خلال الاتصال، التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف، وتهدئة التوترات، مع ضرورة حماية المدنيين السودانيين ومواطني الدول الأخرى، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

كما تم مناقشة مجموعة من الموضوعات وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون في مختلف المجالات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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وزير خارجية الهند

وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وقف التصعيد العسكري

وجرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

وفي سياق متصل، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أطراف النزاع في السودان إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية .

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