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خلال 5 سنوات.. “المملكة” تصدر نصف مليون تأشيرة و350 ألف زيارة عائلية لليمنيين
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خلال 5 سنوات.. “المملكة” تصدر نصف مليون تأشيرة و350 ألف زيارة عائلية لليمنيين

خلال 5 سنوات.. “المملكة” تصدر نصف مليون تأشيرة و350 ألف زيارة عائلية لليمنيين

خلال 5 سنوات.. “المملكة” تصدر نصف مليون تأشيرة و350 ألف زيارة عائلية لليمنيين
١١:٠٩:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن سفير المملكة في اليمن محمد آل جابر، اليوم الثلاثاء، أن المملكة أصدرت أكثر من نصف مليون تأشيرة و350 ألف زيارة عائلية لليمنيين خلال 5 سنوات.

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أكثر من نصف مليون تأشيرة

وقال آل جابر في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: إنه استمراراً لحرص قيادة المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق، أصدرت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن أكثر من نصف مليون تأشيرة عمل خلال 5 سنوات”.

تأشيرات الزيارة العائلية

وأضاف السفير محمد آل جار، أن السفارة أصدرت خلال نفس الفترة مُنذ منتصف العام 2018م 350 ألف تأشيرة زيارة عائلية من جميع المحافظات اليمنية دون استثناء.

 

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الكلمات الدلالية:
التأشيرات السفير محمد آل جابر المملكة اليمن زيارة عائلية

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