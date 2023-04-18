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” غير أخلاقية”.. رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين يكشف سقطة للحوثيين
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” غير أخلاقية”.. رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين يكشف سقطة للحوثيين

” غير أخلاقية”.. رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين يكشف سقطة للحوثيين

” غير أخلاقية”.. رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين يكشف سقطة للحوثيين
١٠:٤١:١٨ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

صرح رئيس لجنة التفاوض المشتركة لدول التحالف للأسرى والمحتجزين اللواء الركن ناصر بن ثنيان، بأن ما يتم تداوله على لسان بعض القيادات بلجنة الأسرى التابعة للحوثيين وبعض منصات التواصل التابعة لهم من عدم الاعتراف بدفعة الأسرى (104) تزييف للحقائق ويمثل إجراء غير أخلاقي ولا إنساني.

تزييف الحقائق

وأضاف أن تزييف الحقائق بشأن مجموعه الأسرى من الدفعة الأخيرة بعملية تبادل الأسرى والمحتجزين امتداد لتنكر الحوثيين في استقبال عناصرها ومقاتليها بجولات سابقه، وامتداد لسلوك الحوثيين لمبادرات سابقة.

وتابع أن ذلك يفسر انتقائية في الاعتراف باستقبال أسماء وشخصيات معينة ذات انتماءات اجتماعية وطبقية.

وأوضح أن عدم الاعتراف ببعض الأسرى يأتي في سياق موقف الحوثيين الحالي من تغير التحالفات والولاءات الداخلية وانعكاسها على الأشخاص والمقاتلين الأسرى من هذه التحالفات والمكونات أو في سياق التهميش الاجتماعي العنصري والمناطقي.

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الكلمات الدلالية:
الأسرى الحرب اليمنية الحوثيين السعودية اليمن

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