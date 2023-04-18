رغم سريان الهدنة في السودان.. قصف متواصل في الخرطوم والاشتباكات مستمرة

تواصل – فريق التحرير:

لم تكد الهدنة التي أعلن عنها في السودان، تبدأ في السريان، حتى سجلت أول الخروقات.

وبينما تبادل طرفا النزاع الاتهامات، إذ يستمر القصف من سماء الخرطوم، والاشتباكات تتواصل في مختلف الأصعدة.

الجيش يعلن السيطرة

من جانبه، أصدر الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، بيانا، أكد فيه أن قواته دحرت عناصر الدعم السريع من مطار مروي، وأضاف أن قواته أجبرت عناصر الدعم السريع على الانسحاب من المطار، حسب “العربية”.

أدلة تورط

وتابع البيان أن الجيش تصدى لمحاولة اقتحام الدعم السريع للفرقة الخامسة غرب الأبيض، كاشفا في الوقت نفسه، عن امتلاكه ما يشير إلى تورط أطراف إقليمية ومحلية مع الدعم السريع، مؤكداً أنه سيكشف عنها لاحقا.

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استمرار الاشتباكات

واندلعت اشتباكات عنيفة في محيط القيادة العامة بالخرطوم، وسُمعت أصوات انفجارات وأسلحة ثقيلة،وحتى بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ، استمر سماع إطلاق النار في محيط القيادة العامة وعدة مناطق بالخرطوم.

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هدنة 24 ساعة

وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، شمس الدين كباشي، قد أكد في وقت سابق، من داخل مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم، أن مجلس السيادة وافق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة، ابتداء من مساء الثلاثاء، بعد ساعات من إعلان قوات الدعم السريع الشيء نفسه.

كما قال كباشي إن الجيش السوداني سيلتزم بالهدنة وسيراقب مدى التزام قوات الدعم السريع بها.

وأعلن قائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، قبلها موافقته على هدنة لـ24 ساعة، وقال في تغريدة على حسابه في تويتر، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى، بعد مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

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185 قتيلاً

يأتي ذلك فيما لا تزال الاشتباكات تتواصل لليوم الرابع على التوالي في الخرطوم، بين القوتين، مع ارتفاع عدد القتلى بين المدنيين إلى 185 وإصابة 1800، وفق المفوض الأممي لحقوق الإنسان.