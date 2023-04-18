تعرّف على عدد المستفيدين من تطبيق “تنقل” الرقمي بالمسجد الحرام

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وصل عدد المستفيدين من تطبيق “تنقل” الرقمي في المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك حتى أمس 3731 مستفيدًا.

ويأتي بدوره في إطار التحول الرقمي الذي تشهده المملكة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتسخير التكنولوجيا التي تعمل على تحقيق أعلى معايير الراحة لأداء ضيوف الرحمن عباداتهم بكل يسر وطمأنينة.

110621 استفادوا من خدمات التنقل

وأوضح مدير إدارة التنقل في المسجد الحرام أحمد المقاطي بأنه خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك للعام 1444هــ في المسجد الحرام استفاد أكثر من 110621 من خدمات التنقل داخل البيت العتيق من خلال العربات الكهربائية أو اليدوية.

التحول الرقمي

وبين أن التحول الرقمي في خدمات الرئاسة يعزز من رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وينظم المواعيد ومراعاة أوقات الذروة، ويمنع تكدس الحشود في المسارات المخصصة للعربات، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من خدمة العربات اليدوية داخل أروقة البيت العتيق وصلت إلى أكثر من 17477 مستفيدا.

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