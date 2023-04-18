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الصحة توجه نصيحة مهمة لتفادي عسر الهضم في العيد

الصحة توجه نصيحة مهمة لتفادي عسر الهضم في العيد

الصحة توجه نصيحة مهمة لتفادي عسر الهضم في العيد
١٠:٣٠:٤٣ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من خطورة الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة في عيد الفطر بعد انتهاء شهر رمضان والصيام.

نصيحة لتفادي عسر الهضم

وقالت الصحة، عبر حسابها في “تويتر”: “في صباح العيد لا تفاجئ معدتك بالطعام الدسم مرة واحدة، واستمر بالتدرج في تناول إفطار العيد لتتجنب التلبُّك وعسر الهضم”.

وفي وقت سابق، حدد تجمع الرياض الصحي الثاني عوامل وأسباب مشكلات الجهاز الهضمي خلال ساعات الصيام في شهر رمضان المبارك.

وأوضح تجمع الرياض الثاني، عبر حساهب الرسمي في “تويتر”، أسباب مشاكل الجهاز الهضمي كما يلي:

– قلة كمية السوائل مع زيادة الحركة

– زيادة كمية الأكل خاصة الدهون

نصائح مهمة للوقاية

1- عدم التعرض لأشعة الشمس والحرارة الشديدة

2- تجنب تناول العلاجات التي تسبب التهابات معوية

3- ضرورة زيادة كمية السوائل ومستوى الكربوهيدرات والبروتينات والدهون

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أطعمة لصحة الجهاز الهضمي

وكان د. عبدالله الذيابي استشاري جهاز هضمي وكبد ومناظير، قد حدد أنواع الأطعمة المفيدة للجهاز الهضمي.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “الأطعمة عالية الألياف تساهم في التخلص من الإمساك، ويُفضل التقليل منها في حال الإصابة بالإسهال، منها:

– الخبز والصامولي والتوست من القمح الكامل

– الأرز الأسمر، الذرة، الشوفان، الشعير

– الفول، العدس، الفاصوليا، البازلاء

– الخضار والفواكة الطازجة

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الكلمات الدلالية:
الصحة الصيام العيد رمضان عسر الهضم وزارة الصحة

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