من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

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أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، المستحقون لزكاة الفطر وغير المستحقين للزكاة.

المستحقون لزكاة الفطر

وقال الشيخ الخثلان إن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين إن غلب على ظنه أنه فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة بغض النظر عن جنسيته ، كونه يغسل سيارة أو لا يغسل هذا غير مؤثر.

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وأضاف الشيخ الخثلان “الفقير والمسكين يعطى من زكاة الفطر، وابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها من يقبلها إن غلب على ظنه أنه مستحق وقبلها، فتعطيه من زكاة الفطر”.

الفرق بين الفقير والمسكين

وتابع الشيخ الخثلان “أن ضابط الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية”.

الغير مستحق للزكاة

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “فإذا كان دخل الإنسان الشهري لا يكفيه لآخر الشهر فهو مستحق للزكاة، وإذا كان دخله يكفي لآخر الشهر أو يدخر منه شيئا فهذا غير مستحق”.

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