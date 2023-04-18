الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
من هم المستحقون لزكاة الفطر؟
وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان
يحدث في الصين.. منزل يقسم الطريق العام إلى نصفين (فيديو)
تركت زكاة الفطر مدة سنتين.. ماذا أفعل؟
في رمضان.. “نزاهة” توقف 74 متهما في قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل أموال
“وأن تعفوا أقرب للتقوى”.. مواطن يتنازل عن حقه ويعفو عن قاتل ابنه

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟

من هم المستحقون لزكاة الفطر؟
١٠:١٨:٥٧ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، المستحقون لزكاة الفطر وغير المستحقين للزكاة.

المستحقون لزكاة الفطر

وقال الشيخ الخثلان إن زكاة الفطر تُعطى للفقراء والمساكين إن غلب على ظنه أنه فقير أو مسكين فيعطى من الزكاة بغض النظر عن جنسيته ، كونه يغسل سيارة أو لا يغسل هذا غير مؤثر.

اقرأ أيضا:

تركت زكاة الفطر مدة سنتين.. ماذا أفعل؟

وأضاف الشيخ الخثلان “الفقير والمسكين يعطى من زكاة الفطر، وابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها من يقبلها إن غلب على ظنه أنه مستحق وقبلها، فتعطيه من زكاة الفطر”.

الفرق بين الفقير والمسكين

وتابع الشيخ الخثلان “أن ضابط الفقير هو من لا يجد شيئا أو يجد دون نصف الكفاية والمسكين من يجد نصف الكفاية أو أكثرها دون تمام الكفاية”.

الغير مستحق للزكاة

وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله “فإذا كان دخل الإنسان الشهري لا يكفيه لآخر الشهر فهو مستحق للزكاة، وإذا كان دخله يكفي لآخر الشهر أو يدخر منه شيئا فهذا غير مستحق”.

اقرأ أيضا:

تعرف على خطوات إخراج زكاة الفطر عبر “إحسان” ومقدارها

الكلمات الدلالية:
الزكاة الشيخ الخثلان المستحق لزكاة الفطر زكاة الفطر فتاوى الخثلان

مواد ذات صلة

المزيد
العريفي: أجّلت زيارتي إلى المغرب تجنباً للتوتر ورفعاً للحرج

العريفي: أجّلت زيارتي إلى المغرب تجنباً للتوتر ورفعاً للحرج

٠١:١٦ ص، الأثنين، ١٢ أكتوبر ٢٠١٥
566 ألف طن.. مؤسسة الحبوب تعلن ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد

566 ألف طن.. مؤسسة الحبوب تعلن ترسية الدفعة الخامسة من القمح المستورد

١١:٤٧ ص، الأثنين، ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٢
«الحج خطوة بخطوة» دورة بتعاوني القطيف الخميس المقبل

«الحج خطوة بخطوة» دورة بتعاوني القطيف الخميس المقبل

١٢:١١ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥
20 عاما دراسة للكواكب والأقمار.. عالم فضاء: أخبار الأبراج والمنجمين مجرد أكاذيب

20 عاما دراسة للكواكب والأقمار.. عالم فضاء: أخبار الأبراج والمنجمين مجرد أكاذيب

١١:٥٤ م، الخميس، ٠٥ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *