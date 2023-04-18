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وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان

وزير الخارجية ونظيره الهندي يؤكدان أهمية وقف التصعيد العسكري في السودان
١٠:٠٨:٤٧ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية الهند سوبراهمانيام جايشانكر.

وقف التصعيد العسكري

وجرى خلال الاتصال، بحث الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري، والعودة إلى الاتفاق الإطاري، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

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وفي سياق متصل، دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أطراف النزاع في السودان إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية .

إغلاق العديد من المستشفيات

وأعرب عن القلق تجاه إغلاق العديد من المستشفيات في السودان، بسبب الهجمات ونقص الإمدادات المنقذة للحياة ونقص العاملين الصحيين ونقص الوقود لمولدات المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه.

270 قتيلاً

وقال في مؤتمر صحفي أن عدد القتلي في السودان بسبب الأعمال العدائية بلغ 270 قتيل إضافة إلى 2600 مصاب، حيث أن القيود المفروضة على حركة السكان تعرقل سيارات الإسعاف والعاملين الصحيين وتعرض حياة الناس للخطر

الكلمات الدلالية:
الازمة السودنية الوضع في السودان زير خارجية الهند وزير الخارجية

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