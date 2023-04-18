لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو بثّته قناة “الإخبارية” لحظة مداهمة الجهات المختصة لاستراحة في غربي الرياض.

عسل مغشوش وخمر

وأظهر الفيديو كيف حوّل وافد الاستراحة لوكر لتصنيع العسل المغشوش والخمور.

وأوضح الفيديو أن الوافد كان يسوق للمنتجات المغشوشة على أنها طبيعية وتم ضبط جميع المعدات في الوكر.

معدات في دورات المياه

كما تم العثور على معدات في دورات المياه واسطوانات ويشتبه في تصنيع مواد كحولية من خلالها.

وتمكنت الجهات المختصة من تتبع المنتجات المغشوشة حتى تمكنت من الوصول إلى الوافد واقتحام الاستراحة بعد أخذ إذن النيابة العامة.

فيديو | "يدس السم في العسل".. عسل مغشوش وخمور تصنع في وكر إحدى استراحات غربي الرياض #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/X7FaVMDlos — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2023

وقبل ذلك، قبضت الجهات الأمنية في جدة على مجموعة من الأشخاص قاموا بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

استخدام الأطفال

وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة.

وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم، وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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وفي وقت سابق، حذّرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أشكال الاتجار بالبشر

وشارك الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه”.

وكذلك: “إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق”، حسب المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.