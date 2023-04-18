الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٨ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)
“أصبحت خارج الخدمة”.. تحذير من الصحة العالمية حول وضع المستشفيات في السودان
واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله
تعرف على خطوات إخراج زكاة الفطر عبر “إحسان” ومقدارها
إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 30 ألف ريال
أمير الجوف يُدشّن البرنامج الوطني لمشروع زكاة الفطر الموحد بالمنطقة

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)

لم يُراعوا حُرمة رمضان.. مداهمة استراحة في الرياض فكانت الصدمة (فيديو)
٠٩:٢٤:٢٦ م، الثلاثاء، ٢٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١٨ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو بثّته قناة “الإخبارية” لحظة مداهمة الجهات المختصة لاستراحة في غربي الرياض.

عسل مغشوش وخمر

وأظهر الفيديو كيف حوّل وافد الاستراحة لوكر لتصنيع العسل المغشوش والخمور.

وأوضح الفيديو أن الوافد كان يسوق للمنتجات المغشوشة على أنها طبيعية وتم ضبط جميع المعدات في الوكر.

معدات في دورات المياه

كما تم العثور على معدات في دورات المياه واسطوانات ويشتبه في تصنيع مواد كحولية من خلالها.

وتمكنت الجهات المختصة من تتبع المنتجات المغشوشة حتى تمكنت من الوصول إلى الوافد واقتحام الاستراحة بعد أخذ إذن النيابة العامة.

وقبل ذلك، قبضت الجهات الأمنية في جدة على مجموعة من الأشخاص قاموا بإعداد منزل شعبي كمقر لإدارة عمليات التسول باستغلال فئة الأطفال المعاقين حركيًّا للتسول أمام الجوامع والمحلات التجارية.

استخدام الأطفال

وأسفرت الجهود الأمنية عن كشف هوياتهم والقبض عليهم، وتبين أنهم من الجنسية اليمنية من ذوي الإعاقة.

وباستماع أقوالهم أقروا بامتهانهم التسول ذلك بالتخطيط المسبق، وقيامهم بتوزيع الأطفال واستخدامهم في استعطاف العامة للحصول على المال ومن ثم استحصالهم منهم، وجاري الاستدلالات الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا:

محام: قانون منع التسول يجرم من يستجدي لطلب المال.. وهذه تفاصيل العقوبة

وفي وقت سابق، حذّرت النيابة العامة من الاتجار بالأشخاص باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، أو استقباله من أجل إساءة استغلاله في التسول، كما تعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

أشكال الاتجار بالبشر

وشارك الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر “تويتر” أنه: “يحظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ إساءة استعمال سلطة ما عليه، أو استغلال ضعفه”.

وكذلك: “إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل موافقة شخص له سيطرة على آخر من أجل العمل أو الخدمة قسرا، أو التسول، أو الاسترقاق”، حسب المادة الأولى من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية استراحة في الرياض خمر عسل مغشوش مداهمة استراحة

مواد ذات صلة

المزيد
«أبشر» يكشف حقيقة إتاحة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

«أبشر» يكشف حقيقة إتاحة الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً

١١:٢٧ م، الأثنين، ١٣ أغسطس ٢٠١٨
«إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11%».. إقرار حزمة جديدة لدعم المصدرين

«إلغاء القيود المفروضة على التصدير بنسبة 11%».. إقرار حزمة جديدة لدعم المصدرين

٠٧:١٣ م، الخميس، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٢
وزير الخارجية: الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية.. وندعو لوضع آلية للمساعدة العاجلة

وزير الخارجية: الشعب الأفغاني يواجه أزمة إنسانية.. وندعو لوضع آلية للمساعدة العاجلة

١٠:٥٩ ص، الأحد، ١٩ ديسمبر ٢٠٢١
المملكة تعلن رفع حظر سفر المواطنين إلى لبنان

المملكة تعلن رفع حظر سفر المواطنين إلى لبنان

٠٨:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ فبراير ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *