واشنطن تعرض 7 ملايين دولار مقابل معلومات عن قيادي في حزب الله

تواصل- فريق التحرير:

قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعرض مكافأة تصل إلى سبعة ملايين دولار مقابل معلومات تقود إلى اعتقال إبراهيم عقيل القيادي في جماعة حزب الله اللبنانية أو إدانته.

يعمل في مجلس الجهاد

وأضافت- حسب وكالة رويترز- أن عقيل، المعروف أيضا باسم تحسين، يعمل في مجلس الجهاد، وهو الجناح العسكري لـ”حزب الله”.

وجاء الإعلان عن تقديم هذه المكافاة بمناسبة الذكرى الأربعين لتفجير “حزب الله” للسفارة الأمريكية في بيروت.

محمد إبراهيم

وقبل ذلك، رصدت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عن محمد إبراهيم رجل تنظيم “حزب الله” الإرهابي.

وأعلن برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يساعد على الوصول إلى محمد إبراهيم بزي، الذي يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لصالح مليشيا حزب الله اللبناني.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، إن محمد إبراهيم يستخدم الأعمال التجارية في غامبيا لكسب المال لصالح تنظيم حزب الله الإرهابي.

وأضاف، إذا كان لديك معلومات حول هذا الموضوع، فقد تحصل على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار.