“أصبحت خارج الخدمة”.. تحذير من الصحة العالمية حول وضع المستشفيات في السودان

تواصل – وكالات:

دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم أطراف النزاع في السودان إلى احترام الالتزامات القانونية الدولية بما في ذلك الحق في الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى المرافق الطبية .

إغلاق العديد من المستشفيات

وأعرب عن القلق تجاه إغلاق العديد من المستشفيات في السودان، بسبب الهجمات ونقص الإمدادات المنقذة للحياة ونقص العاملين الصحيين ونقص الوقود لمولدات المستشفيات وانقطاع الكهرباء والمياه.

270 قتيلاً

وقال في مؤتمر صحفي أن عدد القتلي في السودان بسبب الأعمال العدائية بلغ 270 قتيل إضافة إلى 2600 مصاب، حيث أن القيود المفروضة على حركة السكان تعرقل سيارات الإسعاف والعاملين الصحيين وتعرض حياة الناس للخطر .

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وفي وقت سابق، كشفت منظمة الصحة العالمية، عن نقص الإمدادات والكوادر الطبية في العاصمة السودانية الخرطوم.

وحثّت المنظمة، جميع أطراف النزاع في السودان على احترام حيادية الرعاية الصحية، من خلال:

1 – احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

2 – ضمان الوصول غير المشروط للمصابين إلى المرافق الصحية.

3 – حماية الجرحي والمرضى والمدنيين والعاملين الصحيين وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية.

الاشتباكات تعرقل وصول الأطباء وسيارات الإسعاف

وأوضحت المنظمة أن الاشتباكات في الخرطوم عرقلت وصول الأطباء والممرضات والمرضى وسيارات الإسعاف إلى المرافق الصحية، فضلاً عن تعريض حياة المصابين والمرضى للخطر.

وأكدت أنها ترصد وتقيّم حاليًا الاحتياجات والموارد الصحية في الخرطوم والمدن المتضررة الأخرى، لضمان توجيه الإمدادات المحدودة إلى المناطق الأشد احتياجًا.

نفاد الإمدادات والسلع المنقذة للحياة

وأشارت إلى أن الإمدادات والسلع المنقذة للحياة التي وزعتها على المرافق الصحية قبل هذا التصعيد قد استنفذت.

وأضافت أنها أبلغت عددًا من المستشفيات في الخرطوم التي تستقبل المصابين عن نقصٍ في الدم ومعدات نقل الدم والسوائل الوريدية والإمدادات الطبية.

وكذلك نقص الكوادر الطبية المتخصصة، بما في ذلك أطباء التخدير، وانقطاع الكهرباء الذي يؤثرعلى عمل المرافق الصحية، مع نقص الوقود لمولدات المستشفيات.

وتواصل المنظمة العمل مع السلطات الصحية في السودان لسد الثغرات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية، لاسيما علاج الصدمات والإصابات.

تسجيل 83 قتيلا و 1126 جريحًا

وكشفت المنظمة الدولية، أن نحو 83 قتيلا سقطوا في مختلف مناطق السودان منذ الخميس 13 أبريل ونحو 1126 جريحًا.

ودعت المنظمة جميع الأطراف إلى حماية العاملين بالقطاع الصحي في السودان وضمان الحصول على رعاية صحية دون قيود.

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