تعرف على خطوات إخراج زكاة الفطر عبر “إحسان” ومقدارها

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مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك، يسارع المسلمون بإخراج زكاة الفطر، التي هي واجب على كل مسلم، وتتيح منصة إحسان إمكانية إخراج زكاة الفطر إلكترونيًا بخطوات بسيطة.

منصة إحسان

ويمكن إخراج زكاة الفطر 1444 في المملكة من خلال منصة إحسان، التي تتيح وصول زكاة الفطر إلى مستحقيها في وقتها الشرعي، عبر الخطوات التالية:

1- سجل دخولك إلى منصة إحسان.

2- من قائمة برامجنا اختر الزكاة ثم زكاة الفطر.

3- حدد المنطقة وعدد أفراد الأسرة المزكى عنهم.

4- أتمم عملية الدفع.

5- سيتم إخراج زكاتك في وقتها الشرعي.

سماحة المفتي

نوّه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بإطلاق الحملة الوطنية الثالثة خلال شهر رمضان المبارك عبر منصة “إحسان” لدعم مشاريع الخير والعطاء.

المفتي يدعو المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية

ودعا سماحته عموم المحسنين إلى دعم الحملة الوطنية واحتساب الأجر من الله تعالى، لاسيما في هذه الليالي المباركة التي يتحرى بها المسلم ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

وأكد سماحة المفتي أن بذل الصدقات والقربات من أجلّ الأعمال الفاضلة في شهر رمضان المبارك شهر العطاء والبذل .

وبين سماحته أن المنصة سهّلت على الجميع الوصول إلى المحتاجين ويسّرت التبرع لهم بما يضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

وذلك وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية المتوافقة مع مقتضيات الشريعة الغراء التي أكدت وجوب التحري لمن تدفع لهم أموال الصدقات والزكوات.

وأشاد سماحة المفتي بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي تبذلها القيادة الرشيدة – حفظهما الله – في خدمة المجتمع وتلمس حاجات المواطن.

ومن ذلك دعم المنصات الوطنية التي تسهم في إعانة المحتاجين والفقراء والمعوزين، سائلاً الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه من القول والعمل، وأن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم .

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