إدانة مخالف لنظام السوق المالية وتغريمه 30 ألف ريال

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أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القطعي في الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ محمد بن نائف بن لافي البدراني العمري.

إدانة المذكور

وقد انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية، لقيامه بادعاء ممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية والمتمثل في نشاط (الإدارة)، دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.

وذلك من خلال إبرام عدد من العقود مع أحد المستثمرين، والتي تضمنت في بنودها أن لديه الخبرة في مجال الأوراق المالية وأنه سوف يقوم بإدارة عدد من المحافظ الاستثمارية بموجب تلك العقود، وذلك مقابل حصوله على نسبة من الأرباح المتحققة.

العقوبة

وتضمن القرار فرض غرامة مالية عليه قدرها (30,000) ثلاثون ألف ريال لمخالفته المادة الحادية والثلاثين من نظام السوق المالية.

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